НБУ визначив форми своєї участі на міжбанківському валютному ринку у II кварталі

Національний банк України своєю постановою від 6 квітня 2011 року № 94 визначив, у яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку у II кварталі 2011 року.

Про це йдеться у листі Нацбанку №13-420/2194 від 8 квітня 2011 року, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Постановою передбачено здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом, а також у формі валютних аукціонів для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення адресних інтервенцій і у разі виникнення термінової необхідності загальнодержавного значення.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, позитивне сальдо інтервенцій Нацбанку на міжбанківському валютному ринку у I кварталі п.р. становило близько 500 млн. грн.