Уряд затвердив план заходів для розвитку малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2011 рік з виконання Національної програми сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

Відповідне розпорядження уряду від 6 квітня 2011 року № 273-р розміщене на сайті Кабміну.

Згідно з документом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2011 році має залучити міжнародну технічну допомогу для підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу, а також на нього покладено обов`язок сприяти розвитку мережі фондів підтримки підприємництва. Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами спільно з Мінекономіки зобов`язані сприяти розвитку індустрії прямого інвестування і венчурного капіталу.

У планах заходів також передбачається залучення до бізнесу інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних і жителів сіл; підтримка експортної діяльності малого і середнього бізнесу; сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу; підготовка і видання Національної доповіді про стан і перспективи розвитку підприємництва в Україні.

Згідно з розпорядженням, Міністерство фінансів і Державна казначейська служба мають забезпечити фінансування заходів у рамках бюджетних призначень, передбачених держбюджетом-2011.