Кабмін затвердив стратегію оптимізації кількості бюджетних програм

Кабінет Міністрів України затвердив стратегію оптимізації кількості бюджетних програм.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 6 квітня 2011 року №292-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Мета стратегії – оптимізація бюджетних програм із урахуванням планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, спрямованих на виконання функцій, згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

Оптимізацію планується здійснити шляхом проведення Мінфіном із головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу бюджетних програм на їх відповідність вимогам, а також звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також шляхом об`єднання бюджетних програм за галузевим принципом, зокрема шляхом їх передачі іншим головним розпорядникам відповідно до їх функцій.

Аналіз бюджетних програм із метою їх оптимізації проводитиметься, зокрема, за такими критеріями: виконання програми протягом не менше трьох бюджетних періодів або циклічний характер її виконання (приміром, проведення виборів); чітке визначення мети програми, завдань, напрямків використання бюджетних коштів і результативних показників; планування витрат для здійснення заходів, пов`язаних із адміністративною діяльністю, покращенням матеріально-технічного забезпечення або інституційним розвитком (приміром, підвищення кваліфікації працівників, інформатизація органів виконавчої влади), у складі відповідної бюджетної програми як визначення напрямків використання бюджетних коштів.

Витрати, які не можуть бути передбачені окремою програмою, визначаються згідно з пропозиціями головних розпорядників коштів у паспорті програми як окремий напрямок їх використання.

Передбачається, що за відповідальним виконавцем закріплюються, як правило, не більше 5 бюджетних програм, окрім закріплених за апаратом головного розпорядника, який може реалізовувати 15 програм без урахування тих, які розробляються протягом року за рахунок бюджетних призначень.

Згідно із затвердженою стратегією, головні розпорядники бюджетних коштів впродовж поточного місяця повинні провести аналіз виконання програм і визначити їх оптимальний перелік. Також планується, що до червня 2011 року будуть розроблені показники обсягів витрат і надання кредитів на підставі оптимального переліку бюджетних програм.