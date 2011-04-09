Голова ГоловКРУ: рівень корупції в Україні не знизився

Голова Головного Контрольно-ревізійного управління України Петро АНДРЄЄВ вважає, що в Україні збереглися всі схеми розкрадання державних коштів.

Про це він заявив тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№ 13, 8-15 квітня).

«Я розумію, що наживаю собі цими словами масу ворогів, але я дію відповідно до функцій і завдань, які покладені на мене законодавством і главою держави», - сказав голова ГоловКРУ.

За словами П.АНДРЄЄВА, ГоловКРУ провело аудит стану економіки країни за 2008-2009 роки, виявивши різних фінансових порушень на суму 93 млрд. грн.

«Встановлені конкретні особи, директори державних підприємств, які проводили глибоко збиткову для держави і вигідну для конкретних комерційних структур діяльність. Але, на жаль, до наших рекомендацій про необхідність звільнити керівників, які заплямували себе, в більшості випадків не прислухаються», - сказав він.

«Всупереч документам, міністри переукладають контракти з директорами держпідприємств і зберігають таким чином ті самі схеми, що діяли за минулого уряду. На останньому засіданні Кабміну на доручення прем`єр-міністра я порушував це питання - органи управління не реагують на жодні матеріали, що стосуються дій посадовців, які допускають фінансові порушення», - повідомив П.АНДРЄЄВ.

«Я сказав: «Микола Янович (АЗАРОВ), я можу щороку докладати на засіданнях Кабміну про крадіжку бюджетних коштів і корупцію, і ми говоритимемо про одні й ті самі порушення, тому що по суті нічого не змінюється. Напевно, така ситуація влаштовує органи управління, але вона не влаштовує нас як фінансову інспекцію. Якщо таке ставлення до витрачання бюджетних коштів збережеться, ми ніколи не проведемо якісні реформи і ніколи не вирішимо соціально-економічні проблеми держави», - зазначив голова ГоловКРУ.

На питання, чи лобіюють міністри діючого уряду шахрайські схеми роботи, П.АНДРЄЄВ відповів: «На жаль, в деяких випадках це виглядає саме так».