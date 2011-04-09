Курс гривні до долара знизився на 0,06%, до євро - на 1,43%

Офіційний курс гривні щодо долара США з початку квітня знизився на 0,06%, до 7,9647 грн./дол. США, щодо євро - на 1,43%, до 11,3760 грн./євро, а до російського рубля - на 0,77%, до 2,8215 грн./10 рублів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у перші робочі дні квітня зберігалося позитивне сальдо надходжень іноземної валюти від нерезидентів, а продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України продовжував перевищувати її купівлю. З цієї причини Національний банк України здійснював інтервенції переважно із купівлі іноземної валюти.

За інформацією НБУ, ринковий курс гривні щодо долара США з початку місяця майже не змінився: по безготівкових операціях знизився на 0,02%, до 7,9712 грн./дол. США, а по готівці - на 0,06%, до 7,9846 грн./дол. США.