Банки повинні формувати резерви, виходячи з фактичного терміну договору - НБУ

Банки повинні формувати резерви під залучені від нерезидентів депозити та кредити в іноземній валюті, виходячи з фактичного терміну, на який були залучені кошти.

Такі пояснення надав Національний банк України в своєму листі від 7 квітня 2011 року щодо застосування окремих вимог Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2010 року набули чинності норми вищевказаних правил, згідно з якими за операціями залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента на термін, що не перевищує 183 календарних дні, банк повинен здійснювати резервування у розмірі 20% від загальної суми угоди.

«Період резервування відповідної суми коштів повинен відповідати терміну фактичного користування банком залученими коштами», - йдеться в повідомленні.

Як пояснив УНІАН скарбник одного з комерційних банків, таким чином регулятор пояснив, що у випадку, якщо спочатку договір про залучення був укладений на термін більше 183 днів, але надалі в ньому відбулися зміни і фактичний термін користування грошей буде менше зазначеного терміну, то під такі кошти необхідно створювати резерви.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк ввів резервування під залучені кошти від нерезидентів у липні 2008 року з метою знизити обсяг надходження в країну «гарячих грошей», але вже в грудні 2008 року, під час фінансової кризи, ця норма була скасована у зв`язку зі зниженням ліквідності українських банків. Вимога про резервування була відновлена з 1 жовтня 2010 року.