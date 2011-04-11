У 2010 році доходи бюджету ПФ становили 183,6 млрд. грн., витрати – 191,5 млрд. грн.

У 2010 році до бюджету Пенсійного фонду України (ПФ) надійшло 183,565 млрд. грн., зокрема власних надходжень – 119,343 млрд. грн. Загальна сума надходжень з урахуванням позики на покриття касових розривів і залишку становила 193,672 млрд. грн. Сума витрат становила 191,472 млрд. грн.

Про це йдеться в звіті правління фонду, затвердженому 6 квітня 2011 року №10-1, текст якого обнародувано в газеті «Урядовій кур’єр» №65 від 9 квітня 2011 року.

Бюджет фонду на 2010 рік було затверджено постановою Кабінету міністрів від 21 липня 2010 року №626.

Згідно із затвердженим бюджетом, передбачалося, що за підсумками 2010 року сума власних надходжень становитиме 124,815 млрд. грн.

З державного бюджету на фінансування пенсій минулого року було виділено 64,087 млрд. грн. (планувалося виділити 64,771 млн. грн.), зокрема 59,964 млрд. грн. – кошти загального фонду і 4,123 млрд. грн. – кошти спеціального фонду. Надходження за додатковими зборами на виплату пенсій, які зараховуються у спецфонд держбюджету, становили минулого року 4,138 млрд. грн. Найбільше цих коштів надійшло від послуг операторів стільникового зв`язку – 1,358 млрд. грн. (32,8%), з операцій з відчуження легкових автомобілів – 1,279 млрд. грн. (30,9%), з операцій купівлі-продажу валюти – 1,005 млрд. грн. (24,3%).

Із Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття до бюджету ПФ надійшло 24,4 млн. грн. (замість прогнозованих 46,320 млн. грн.), з Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 111,6 млн. грн. (замість 421,645 млн. грн.).

У 2010 році витрати на виплату пенсій, грошової допомоги і пов`язаних з ними адмінвиплат, порівняно з 2009 роком, зросли на 25,743 млрд. грн. і становили 191,473 млрд. грн. (згідно із затвердженим бюджетом ПФ-2010 – 192,282 млрд. грн.).

Сума витрат, здійснюваних за власний рахунок, становила 154,755 млрд. грн., тобто 80,8% обсягу витрат.

Витрати за рахунок коштів держбюджету становили 36,296 млрд. грн. (заплановано 35,016 млрд. грн.), зокрема на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу термінової служби – 1,121 млрд. грн., на виплату пенсій, надбавок і підвищень за різними програмами, соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам – 15,08 млрд. грн., на компенсацію різниці в пенсійному забезпеченні науковців – 634 млн. грн., на виплату пенсій особам, звільненим у зв`язку із закриттям Чорнобильської АЕС – 11,5 млн. грн., на виплату пенсій, доплат і компенсацій «чорнобильцям» – 5,232 млрд. грн., на виплату пенсій працівникам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах – 4,547 млрд. грн., на виплату пенсій працівникам сільськогосподарського виробництва з особливо важкими умовами праці – 375,1 млн. грн., на пенсійне забезпечення військовослужбовців і суддів у відставці – 9,295 млрд. грн.

Витрати на пенсії громадянам, які вийшли на пенсію достроково, за підсумками минулого року становили 25,3 млн. грн. Виплата пенсій за інвалідністю і внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань профінансована на суму 396,5 млн. грн.

Витрати на керівництво і управління у сфері пенсійного забезпечення становили 1,944 млрд. грн.

За даними ПФ, на 1 січня 2011 року розмір середньої пенсії становив 1,152 тис. грн.

У 2010 році виплата пенсій і грошової допомоги 13,6 млн. пенсіонерам забезпечена в повному обсягу.