Президент вимагає повернути кошти, не витрачені на ліквідацію наслідків стихійних лих

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає повернути у бюджет кошти, не витрачені на ліквідацію наслідків стихійних лих у західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.

В.ЯНУКОВИЧ запитав у керівників областей: «Скільки грошей ви можете повернути з тих, які вкрали?».

При цьому він підкреслив, що це стосується не лише Львівської області, а й усіх західних областей.

Президент повідомив, що дасть доручення правоохоронним органам здійснити перевірку витрат і повернути кошти в бюджет.

«Не можна так безбожно красти, і тут мова не йде про партійні кольори, корупція не має партійних кольорів. Якщо ми не наведемо порядок у країні, ми не досягнемо мрії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що “мрія полягає у побудові розвиненої країни”.