Киргизія починає переговори про вступ до Митного союзу

14:42, 11 квітня 2011
Фінанси
0

Москва. Уряд Киргизії ухвалив рішення почати переговори про вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Киргизії, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні.

За інформацією міністра економічного регулювання Учкунбека ТАШБАЄВА, переговорний процес, а також процедури узгодження, підписання і ратифікації відповідних нормативно-правових актів можуть продовжитися до жовтня-листопада 2011 року.

У свою чергу, прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ відзначив, що вступ до Митного союзу, перш за все, необхідний самій Киргизії.

«Наша країна має впевнено йти вперед шляхом інтеграції економіки країни. Я впевнений, що при вступі до Митного союзу буде збільшено ВВП країни, расширятся ринки збуту. Ми дамо впевненість інвесторові, щоб він спокійно міг працювати в нашій країні», - заявив він.

Уряд Киргизії утворив Міжвідомчу комісію про приєднання країни до Митного союзу і Єдиного економічного простору, яка координуватиме роботу держорганів з вироблення переговорних позицій з урахуванням чутливих для внутрішнього ринку республіки товарних позицій і секторів економіки.

З метою відновлення роботи з питання приєднання Киргизії до Митного союзу також затверджено склад Міжвідомчої комісії при уряді Киргизії та проект відповідного листа-звернення уряду країни до найвищого органу Комісії Митного союзу - Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter