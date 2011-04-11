Киргизія починає переговори про вступ до Митного союзу

Москва. Уряд Киргизії ухвалив рішення почати переговори про вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Киргизії, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні.

За інформацією міністра економічного регулювання Учкунбека ТАШБАЄВА, переговорний процес, а також процедури узгодження, підписання і ратифікації відповідних нормативно-правових актів можуть продовжитися до жовтня-листопада 2011 року.

У свою чергу, прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ відзначив, що вступ до Митного союзу, перш за все, необхідний самій Киргизії.

«Наша країна має впевнено йти вперед шляхом інтеграції економіки країни. Я впевнений, що при вступі до Митного союзу буде збільшено ВВП країни, расширятся ринки збуту. Ми дамо впевненість інвесторові, щоб він спокійно міг працювати в нашій країні», - заявив він.

Уряд Киргизії утворив Міжвідомчу комісію про приєднання країни до Митного союзу і Єдиного економічного простору, яка координуватиме роботу держорганів з вироблення переговорних позицій з урахуванням чутливих для внутрішнього ринку республіки товарних позицій і секторів економіки.

З метою відновлення роботи з питання приєднання Киргизії до Митного союзу також затверджено склад Міжвідомчої комісії при уряді Киргизії та проект відповідного листа-звернення уряду країни до найвищого органу Комісії Митного союзу - Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.