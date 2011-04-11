Для України важливо вибудувати формулу відносин як з ЄС, так і з Митним союзом - Азаров

Для України важливо вибудувати формулу відносин як з Європейським Союзом, так і з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з представниками засобів масової інформації Німеччини прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Комусь дуже хочеться протиставити ці два процеси. У нас є свої торговельно-економічні інтереси в Європейському Союзі і є не менш важливі інтереси торговельно-економічні у взаємовідносинах з Митним союзом. Навпаки, ми не хочемо цих партнерів протиставляти. Ми хотіли б знайти такі формули, які б влаштували нас, і влаштували б наших партнерів. Але на першому місці стоятимуть інтереси України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що для України як транзитної держави важливими є відносини як з Європейським Союзом, так і з Митним союзом.

На думку прем'єр-міністра, Євросоюз теж є митним союзом ряду держав. У зв'язку з цим він відзначив, що Україна має визначити формулу взаємовідносин з цими двома групами країн.

М.АЗАРОВ підкреслив, що для України пошук взаємовідносин з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану є дуже важливим.