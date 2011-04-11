Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9675/7,9735 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9630/7,9690, на 12:00 ціни підвищилися - 7,9650/7,9700. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9675/7,9735 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2844/0,2847, на 12:00 ціни знизилися до 0,2840/0,2845. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2842/0,2846.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0200 (-0,0399).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4425/1,4480.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5190/11,5295, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,5080/11,5210. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH виросли до 11,5125/11,5270.