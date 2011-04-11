Матеріальне становище 74% киян за останній рік погіршилося - опитування

Матеріальне становище більшості киян (73,9%) за останні 12 місяців погіршилось.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

При цьому, згідно з опитуванням, 22,8% жителів Києва зазначили, що їхнє матеріальне становище не змінилось.

І лише 1,3% вважають, що їхнє матеріальне становище покращилось, а 2% не змогли визначитись.

Кожній 15-й родині киян (6,5%) не вистачає грошей навіть на їжу, а двом п’ятим (41,8%), хоча й вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно.

Абсолютну більшість жителів столиці (97,2%) тією чи іншою мірою хвилює зростання цін. Не хвилює зростання цін лише 1,8% опитаних.

Половина киян (50,3%) вважає, що головним винуватцем нинішнього стрімкого зростання цін є як нинішня, так і попередня влада однаковою мірою.

При цьому 31,8% опитаних вважають головним винуватцем зростання цін нинішню владу, а 7,4% – попередню владу.

Разом з тим, 7,3% дотримуються думки, що зростання цін – це об’єктивний наслідок світової кризи, а 3,2% не змогли визначитись.

Половина киян (53,4%) готові особисто відстоювати свої права та інтереси, беручи участь в акціях протесту – з них 28,1% готові брати участь прямо зараз, а 25,3% готові брати участь трохи пізніше, якщо життя і далі погіршуватиметься.

Не братимуть участі в акціях протесту за жодних обставин 37% жителів столиці. Не змогли визначитись 9,6% опитаних.

Відносна більшість киян (35,5%) готова відстоювати рівною мірою соціально-економічні та політичні вимоги до влади.

При цьому 29,9% київської громади готова відстоювати винятково соціально-економічні вимоги до влади, а 1,6% – винятково політичні вимоги до влади.

Жодні вимоги не будуть відстоювати 25,3%, на змогли визначитись 7,7% опитаних.

Репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення Києва проводилось 19-25 березня. Усього за місцем проживання опитано 800 респондентів віком від 18 років і старших. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%.