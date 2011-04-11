S&P переглянула з «негативного» на «стабільний» прогноз рейтингів Львова

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s змінила свій прогноз рейтингів Львова з «негативного» на «стабільний».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг "CCC +" і рейтинг за національною шкалою «uaBB».

"Перегляд прогнозу по рейтингах Львова відображає той факт, що запозичення міста виявилися нижчими, ніж було заплановано в 2010 р., і будуть нижчими, ніж раніше очікувалося в 2011 р.», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor`s Борис КОПЄЙКІН.

У повідомленні вказується, що рівень рейтингів відображає низьку фінансову гнучкість Львова, обумовлену особливостями української системи міжбюджетних відносин, а також триваючий тиск на витрати міського бюджету, пов'язаний, зокрема, з необхідністю покращення інфраструктури зважаючи на проведення в місті кількох футбольних матчів Євро-2012 під егідою УЄФА. Стримуючий вплив на рівень рейтингу також мають слабкі показники ліквідності, низька кредитна культура (неплатежі за гарантіями) і невисокий рівень добробуту міста в міжнародному контексті.

Прогноз «стабільний» визначається очікуванням того, що Львів забезпечить помірне нарощування боргу для підготовки до Євро-2012, в результаті чого його прямий борг досягне 25-30% поточних доходів до 2013 р. Крім того, прогноз відображає очікування прискорення зростання доходів міста щодо рівня 2009-2010 рр.. у зв'язку із загальним економічним підйомом і припущення про те, що центральний уряд як і раніше буде надавати місту поточну підтримку при підготовці до проведення чемпіонату Європи з футболу і забезпечуватиме йому доступ до ліквідності в вигляді кредитів казначейства.

«Якщо показники ліквідності міста погіршаться напередодні погашення облігацій у 2012 р. або якщо в результаті нових запозичень витрати на обслуговування і погашення боргу в найближчі 12-24 місяці перевищать наші поточні очікування, рейтинги можуть бути знижені», - додав Б.КОПЄЙКІН.