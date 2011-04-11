Експерт відзначає зниження попиту на валюту в березні, незважаючи на зростання курсу

Обсяг придбаної населенням України готівкової іноземної валюти в березні зріс на 1,66% до 2,656 млрд. доларів, обсяг продажу - на 18,66% до 1,5521 млрд. доларів США. В результаті чисте сальдо купівлі готівкової іноземної валюти скоротилося на 15,3% до 1,1039 млрд. доларів США.

Про це повідомив у коментарі УНІАН керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

Він зазначив, що скорочення чистого сальдо купівлі готівкової валюти в березні відбулося на фоні підвищення середнього курсу продажу готівкового долара США на 0,38% - до 7,987 грн. і готівкового євро - на 3,0% до 11,33 грн.

За його словами, останні кілька місяців через істотне збільшення цін практично на всі товари і послуги в країні українці вважають за краще витрачати гроші, перш за все, на необхідні речі, а не на придбання готівкової валюти. «Підтвердженням цього є невисока частка готівкових валютних операцій у березні в загальній структурі валютного ринку - 15,2% проти 16,8% у лютому і 20,4% у січні. Відсутність ажіотажного попиту на готівковому валютному ринку також пояснюється стабільністю національної валюти», - вважає М.ІВЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що квітень-травень традиційно вважаються місяцями з невисокими обсягами покупки готівкової валюти. Очікується, що населення в середньому в ці місяці придбає 2,4-2,5 млрд. доларів США готівкової валюти, а чисте сальдо купівлі за цей період, ймовірно, становивтиме близько 1 млрд. доларів США.

«НБУ на міжбанківському ринку на початку березня, на фоні перевищення переказів у країну над трансфертами з країни, в основному купував іноземну валюту. 818 млн. доларів США, які фігурують у звіті держрегулятора як продана валюта, швидше за все, були придбані НАК «Нафтогаз України» для оплати російського газу. В підсумку загальний обсяг чистої покупки валюти НБУ на міжбанку в минулому місяці становив 250,7 млн. доларів США. Золотовалютні резерви Нацбанку в березні знизилися на 241,4 млн. доларів США до 36,423 млрд. доларів за рахунок необхідності погашення українських єврооблігацій на суму 0,6 млрд. доларів США», - підкреслив М.ІВЧЕНКО.