«ЕСУ» перерахувало за «Укртелеком» перший транш у розмірі 4 млрд. 237 млн. грн.

ТОВ «ЕСУ», яке придбало 92,79-відсотковий держпакет акцій ВАТ "Укртелеком", перерахувало перший транш за придбані акції в розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Як відзначили у прес-службі, раніше як надходження від приватизації було зараховано внесену наприкінці 2010 року покупцем "Укртелекому" заставу за участь в приватизаційному конкурсі в розмірі 1 млрд. 50 млн. грн.

Таким чином, загальна сума надходжень від продажу 92,79% акцій «Укртелекому» на сьогодні становить близько 5 млрд. 287 млн. грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня п.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакету акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Відповідно до чинного законодавства, покупець протягом 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу має перерахувати першу частину з суми, що залишилася, і протягом ще 30 днів – другу частину.

Довідка УНІАН. Згідно з державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.