«Енергоринок» залучив у "Ощадбанку" дві кредитні лінії на 1 млрд. грн.

Державний операторОптовогоринкуелектроенергії ДП«Енергоринок»залучивуВАТ«Ощадбанк»двікредитнілініїпо500млн.грн.кожна.

ПроцесказановповідомленніДП,оприлюдненомув«Вісникудержавнихзакупівель».

Згідно з повідомленням,лінії відкритідо 2013року.

Відповідно до договорівпідписаних5 квітня,вартістьпослугбанкустановитиме75млн.грн.по кожній лінії.

ЯкповідомлявУНІАН, у лютому ц.р.«Енергоринок»залучиву "Ощадбанку"кредитна800млн.грн.дляпроведеннярозрахунківз енергогенеруючимикомпаніями.

ДовідкаУНІАН.ДП"Енергоринок"єоператоромоптовогоринкуелектроенергії.

ВАТ«ДержавнийощаднийбанкУкраїни» («Ощадбанк»)зареєстроване НаціональнимбанкомУкраїни 31 грудня1991 року інасьогоднішнійденьвходитьдо групинайбільшихбанківУкраїни.

100%акційбанку належатьдержаві.

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