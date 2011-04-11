«Енергоринок» залучив у "Ощадбанку" дві кредитні лінії на 1 млрд. грн.
Державний операторОптовогоринкуелектроенергії ДП«Енергоринок»залучивуВАТ«Ощадбанк»двікредитнілініїпо500млн.грн.кожна.
ПроцесказановповідомленніДП,оприлюдненомув«Вісникудержавнихзакупівель».
Згідно з повідомленням,лінії відкритідо 2013року.
Відповідно до договорівпідписаних5 квітня,вартістьпослугбанкустановитиме75млн.грн.по кожній лінії.
ЯкповідомлявУНІАН, у лютому ц.р.«Енергоринок»залучиву "Ощадбанку"кредитна800млн.грн.дляпроведеннярозрахунківз енергогенеруючимикомпаніями.
ДовідкаУНІАН.ДП"Енергоринок"єоператоромоптовогоринкуелектроенергії.
ВАТ«ДержавнийощаднийбанкУкраїни» («Ощадбанк»)зареєстроване НаціональнимбанкомУкраїни 31 грудня1991 року інасьогоднішнійденьвходитьдо групинайбільшихбанківУкраїни.
100%акційбанку належатьдержаві.