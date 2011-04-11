Президент підпорядкував Мінфіну податкову й митну служби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпорядкував Міністерству фінансів України Податкову службу України і Митну службу України.

Це передбачено в Указі Президента України (оприлюднений на офіційному сайті) від 8 квітня 2011 року №446, яким затверджено Положення про Міністерство фінансів України.

До цього вказані відомства підпорядковувалися безпосередньо Кабінету Міністрів України.

«Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю...» - йдеться в Положенні.

Серед основних завдань Мінфіну: «Формування і забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики».

Мінфіну надано повноваження з розгляду звітів про виконання покладених на казначейську, митну, податкову, пробірну служби і службу фінансового моніторингу, а також фінансову інспекцію завдань і планів їх роботи.

Згідно з положенням Мінфін здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митний сферах, а також у сфері державного фінансового контролю тощо.

Міністрові фінансів України надано повноваження з координації, спрямування і визначення пріоритетів у діяльності вищезгаданих служб.

Міністр фінансів вносить пропозиції прем`єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників служб і за пропозицією їх керівників - кандидатури на посади їх заступників, погоджує структуру апаратів служб, видає обов`язкові до виконання службами накази і доручення.

Міністр фінансів також погоджує призначення керівників і заступників структурних підрозділів вищезгаданих служб.