Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9670/7,9730 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань -7,9670/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2830/0,2834, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,4845/11,4945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4417/1,4419 (понеділок – 1,4450/1,4452).

У понеділок, 11 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.