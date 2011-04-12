Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9670/7,9730 грн./дол.
11:40, 12 квітня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань -7,9670/7,9730 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2830/0,2834, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,4845/11,4945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4417/1,4419 (понеділок – 1,4450/1,4452).
У понеділок, 11 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.
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