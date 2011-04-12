ПУМБ планує не виплачувати дивіденди за 2010 рік

"Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) не планує виплачувати дивіденди з прибутку, отриманого за підсумками роботи в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління ПУМБ Костянтин ВАЙСМАН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, акціонери розуміють, що банк перебуває на стадії зростання.

Також голова правління зазначив, що об`єднання ПУМБ і "Донгорбанку" планується завершити в другій половині цього року.

Об`єднаний банк, за словами К.ВАЙСМАНА, за основними фінансовими показниками ввійде до топ-10 українських банків, і його мережа налічуватиме 178 точок продажів.

Згідно зі стратегією розвитку банку, до 2014 року він має намір увійти до топ-5 банків із прибутку, активів і капіталу, забезпечити частку ринку за активами не менше 5% (на сьогодні – 3%).

К.ВАЙСМАН зазначив, що стратегічною метою банківського бізнесу СКМ є досягти частки 10% у структурі прибутку всієї групи.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 18,098 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 13,620 млрд. грн., зобов`язання – 15,248 млрд. грн., статутний капітал – 2,523 млрд. грн., власний капітал – 2,851 млрд. грн.

У 2010 році ПУМБ отримав чистий прибуток у розмірі 235 млн. грн. проти збитку 830 млн. грн. роком раніше.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.