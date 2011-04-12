Місія МВФ працюватиме в Україні 10-20 травня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) працюватиме в Україні 10-20 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту управління державним боргом і міжнародної співпраці Міністерства фінансів України Сергій МАКАЦАРІЯ.

“У травні приїде місія МВФ за підсумками роботи і виконання бюджету за перший квартал поточного року. 10-20 травня ми очікуємо місію”, - сказав С.МАКАЦАРІЯ.

За його словами, у разі вдалого перегляду програми співпраці виділення траншу МВФ в обсязі 1,5 млрд. доларів можливе у червні поточного року. При цьому представник Мінфіну підкреслив, що у разі виділення цього траншу, всі кошти підуть у резерви НБУ.

Крім того, С.МАКАЦАРІЯ зазначив, що на сьогодні МВФ пішов на деякі поступки відносно пенсійної реформи. Так, раніше Фонд вимагав, щоб відповідний закон щодо пенсійної реформи був ухвалений до 15 квітня. На сьогодні представник Мінфіну заявив, що такої вимоги відносно вищезгаданих термінів ухвалення вже немає.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.