Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло в 3,5 рази

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-лютому 2011 року склало 2 млрд. 080,5 млн. дол., що в 3,5 рази більше, ніж у січні-лютому 2010 року (595,1 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2011 року експорт товарів склав 9 млрд. 366,5 млн. дол. (на 46,8% більше показника січня-лютого 2010 року), імпорт – 11 млрд. 447 млн. дол. (на 64,1% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (у січні-лютому 2010 р. – 0,91).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 184 країн світу.

У повідомленні вказується, що в загальному обсязі експорту товарів, порівняно із січнем-лютим 2010 року, збільшилася частка чорних металів – з 28,4% до 28,6%, жирів і масел тваринного і рослинного походження – з 5,2% до 6,3%, виробів з чорних металів – з 3,4% до 4,8%, руди, шлаків і золи – з 4,2% до 6%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – з 3,8% до 5,7%, продуктів неорганічної хімії – з 1,9% до 3,1%, насіння і плодів олійних рослин – з 1% до 3%.

У той же час, зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 8,1% до 6,3%, механічних машин – з 6,4% до 4,6%, зернових культур – з 7,1% до 2,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 36,4% до 42,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних або трамвайних 4,9%. Зменшилася питома вага полімерних матеріалів, пластмаси – з 3,9% до 3,6%, фармацевтичної продукції – з 4,3% до 3%, руди, шлаків і золи – з 2,7% до 1,5%, паперу і картону – з 2,7% до 2%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2010 році склало 9 млрд. 309,4 млн. дол., що на 62% більше, ніж у 2009 році (5 млрд. 737,4 млн. дол.).