Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9680-7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9730, на 12:00 звузився спред - 7,9685/7,9725. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9680/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2830/0,2834, на момент закриття ціни піднялися до 0,2833/0,2837.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1099 (+0,0899).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4380/1,4480.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4845/11,4945, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5025/11,5145. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5155/11,5315.