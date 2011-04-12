Путін запросив Азарова у Москву для участі у засіданні комітету з економічного співробітництва

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН запросив прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА 7 червня до Москви для участі у засіданні українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що на засідання планується запросити також керівників урядів Білорусі і Казахстану для обговорення питання про інтеграцію України до Митного союзу.

«До речі кажучи, я хочу вас запросити до Москви 7 червня для участі у черговому засіданні комітету з питань економічного співробітництва, де будуть наші колеги з Казахстану і Білорусі», – сказав В.ПУТІН.

«Ми сподіваємося, що в рамках тих процесів, які зараз відбуваються на пострадянському просторі, Україна також братиме активну участь в інтеграційних процесах», – сказав російський прем`єр.