Азаров сподівається, що Митний кодекс не вплине на відносини України і РФ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що набуття чинності Митним кодексом в Росії, Білорусі та Казахстані не матиме негативного впливу на відносини України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми уважно спостерігаємо за формуванням і розвитком Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану й, безумовно, розраховуємо, що набуття чинності Митним кодексом не матиме негативного впливу на умови торгово-економічного співробітництва з Росією», – сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що застосовані кожною з держав – членів Митного союзу в торгівлі з Україною обмежуючих заходів не поширюватиметься «на основних учасників цього об'єднання».

Глава українського уряду звернув увагу на необхідність забезпечення договірного правового регулювання торгових відносин України з членами Митного союзу відповідно до міжнародної практики, а також необхідність мінімізації збитків, які можуть виникнути після перегляду спеціальних захисних антидемпінгових заходів.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

5 квітня ц.р. уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.