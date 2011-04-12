Виграш України від вступу до Митного союзу складе 6,5-9 млрд. дол. на рік - Путін

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН зазначає, що виграш України від вступу до Митного союзу складе 6,5-9 млрд. дол. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Якщо подивитися на розрахунки експертів, то при просуванні цим шляхом прямий виграш України становитиме десь, за нашими даними, від 6,5 до 9 млрд. дол. на рік, маю на увазі зростаючі в цьому разіможливості для цілих галузей України», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що у виграші можуть бути: важке машинобудування, сільське господарство, металургійна, хімічна промисловість. «Річне зростання ВВП України складе 1,5-2% тільки від ухвалених адміністративних рішень у сфері інтеграції у зв`язку з відкриттям ринків і зняттям обмежень», - сказав російський прем`єр.

При цьому він підкреслив, що рішення про інтеграцію в Митний союз має прийматиметься з урахуванням оцінок різних експертів. «Усе має проходити в рамках переговорного процесу з експертними оцінками. Причому із залученням експертів різних шкіл, напрямків, поглядів», - сказав В.ПУТІН.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

5 квітня ц.р. уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛИМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.