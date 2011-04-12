Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Росію вирішити питання про вилучення у торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що, швидше за все, у червні відбудеться засідання Економічного комітету Українсько-Російської міждержавної комісії. За словами Президента, він попросив прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА ще раз переглянути і порушити питання про вилучення, які заважають збільшити обсяг товарообороту між двома країнами.

«Якщо прибрати вилучення – ми зможемо вийти на 50 млрд. доларів товарообороту. Пам`ятаєте, у попередні роки ми раділи, коли було 30, а буде 50», - сказав Президент України.

Він також висловив думку, що подібне питання потрібно вирішувати вольовим рішенням на вищому рівні.