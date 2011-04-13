Азаров вимагає до осені ввести в дію Єдиний державний центр моніторингу цін і тарифів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає до осені ввести в дію Єдиний державний інформаційний центр моніторингу та реєстрації цін і тарифів в економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Безумовно, ми повинні навести порядок у тарифоутворенні. Я вимагаю, щоб вже восени, до нового опалювального сезону, запрацював Єдиний державний інформаційний центр моніторингу та реєстрації цін і тарифів в економіці, в першу чергу, в частині цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він доручив першому віце-прем’єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ прискорити розгляд законопроекту з цього приводу, розробленого Інститутом економіки Академії наук України. «Не перевірки ревізорів, а автономна комп’ютерна система повинна видавати нам сигнали про необгрунтоване відхилення цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги», - зазначив М.АЗАРОВ.