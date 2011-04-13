Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9685/7,9730 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9685/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2833/0,2837, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5655/11,5745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4515/1,4517 (вівторок – 1,4417/1,4419).

У вівторок, 12 травня, Нацбанк на ринок не виходив.