Держподатслужба відшкодувала платникам податків 8,9 млрд. грн. ПДВ

У першому кварталі 2011 року Державна податкова служба України відшкодувала платникам податків 8,9 млрд. грн. ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, кількість підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, збільшилася в 1,5 разу – до 35 платників податків.

«У півтора рази фактично збільшилася кількість платників податків, які одержуватимуть автоматичне відшкодування, тобто було 24 підприємства, зараз їх кількість збільшується до 35», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, сума ПДВ, заявлена даними підприємствами до відшкодування, становить близько 3 млрд. грн.

Невелику кількість підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, В.ЗАХАРЧЕНКО пояснює невиконанням одного із 16 критеріїв для отримання такого права, а саме це виплата заробітної плати працівникам підприємства впродовж останніх чотирьох кварталів на рівні не нижчому від 2,5 мінімальні заробітні плати.

При цьому В.ЗАХАРЧЕНКО прогнозує збільшення кількості підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. «До середини цього року кількість таких платників податків збільшиться в рази», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.