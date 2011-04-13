Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9690-7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9685/7,9730, на 12:00 звузився спред - 7,9700/7,9725. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9690/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2833/0,2837, на 12:00 ціни знизилися до 0,2830/0,2834. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2829/0,2833.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,1500 (+0,0401).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4455/1,4515.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5655/11,5745, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,5585/11,5680. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 11,5610/11,5755.