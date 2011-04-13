Азаров відзначає прогрес у переговорах про зону вільної торгівлі з Євросоюзом

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає прогрес у переговорах про підготовку угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати чергового раунду переговорів, який завершився 8 квітня в Брюсселі.

«Певний прогрес є. І ми намічаємо нашу роботу так, щоб цього року завершити цей складний переговорний процес. Так, щоб було досягнуто компроміс між інтересами України як торгового партнера і Європейського Союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2011 року.

8 квітня ц.р. після завершення 16-го раунду переговорів у Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ повідомив, що Україна і ЄС змогли добитися прогресу за трьома з п'яти найбільш складних питань в рамках переговорів за угодою про створення зони вільної торгівлі.