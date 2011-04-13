НБУ до кінця травня планує ввести індекс депозитних ставок
Національний банк України до кінця травня цього року планує ввести індекс депозитних ставок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку Олександр ДУБИХВОСТ під час круглого столу «Чи добудують в Україні недобуди?».
«Зараз Національний банк спільно з великими банками і агентством "Рейтер" готує, і вже фактично з двадцятих чисел починається тестування, і до кінця травня, думаю, почнеться експлуатація індексу депозитних ставок, який стане базою для впровадження плаваючих ставок», - сказав він.
Представник Нацбанку відзначив, що сьогодні всі ризики зміни відсоткової ставки банки закладають в ціну кредиту.
За його словами, якщо ставка, що фіксується, за іпотекою сьогодні становить близько 20%, то плаваюча ставка – близько 16%.
«Ми маємо ситуацію, коли плаваюча ставка дає виграш для клієнта, тому що в угоді відсутній відсотковий ризик для банку», - сказав представник НБУ.
Нацбанк при введенні індексу планує дати роз'яснення банкам щодо його використання.
О.ДУБИХВОСТ уточнив, що індекс може використовуватися як в іпотечному кредитуванні, так і забудовниками при випуску облігацій.
«Довгострокові кредити можна буде брати під цю ставку, можна буде випускати боргові інструменти», - сказав він.