Вступ до МС зруйнує співпрацю України з іншими країнами - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що входження України до Митного союзу зруйнує її співпрацю з іншими країнами світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Я думаю, що Україна повністю зруйнує співпрацю зі світом. Вона втратить можливість бути конкурентом на світових ринках і взагалі бути учасником світових та європейських ринків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, дуже дивно, що це питання сьогодні взагалі є на порядку денному.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що ринки країн Європейського Союзу «сьогодні становлять 16 трлн. доларів, у той час як Митного союзу – приблизно 1 трлн». «Це неспівставні речі. Якщо Україна хоче повернутися в минуле і хоче викреслити себе як учасника і гравця європейських ринків, то треба робити так, як пропонує ЯНУКОВИЧ», - додала вона.