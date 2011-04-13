Митний союз може ввести обмеження на український експорт - експерти

У разі підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану може ввести обмеження на український експорт.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти сьогодні під час круглого столу на тему «ЗВТ з Європою чи Митний союз з Росією – що для України краще?», організованого Інститутом Горшеніна.

За словами керівника групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексія УРІНА, згідно з попередніми оцінками експертів, плюси від вступу України до Митного союзу становитимуть від 4 до 9 млрд. дол. щорічно. «Що стосується втрат від невступлення до Митного союзу, то тут теж є науково обгрунтовані підрахунки, які говорять про 1,5-2 млрд. дол.», – сказав О.УРІН і додав: «Є й прикидки щодо обмежувальних заходів, які вимушена буде ввести Росія як член Митного союзу слідом за відкриттям українського ринку для товарів з Євросоюзу. Але я думаю, що зараз ще нікому не відомо, які конкретно позиції представлятимуть ризики для Митного союзу і закриватимуться повністю або частково. Така небезпека є, і якщо після вступу України до ЗВТ виникне надмірний тиск на ринок Росії, а точніше – Митного союзу, то доведеться за цими позиціями вживати обмежувальних заходів. Хоча поки що немає конкретних угод України щодо ЗВТ, гадати, хто і скільки втратить, не варто».

На думку консультанта секретаріату Комісії Митного союзу Сергія ТКАЧЕНКА, під обмежувальні санкції може потрапити продукція і послуги ракетно-космічної та авіаційної галузі України, можливо, хімія.

«Досить часто в дискусіях про вступ України до Митного союзу можна почути, що цей крок законсервує превалювання сировинного експорту над продукцією машинобудування, але я вважаю, що все піде навпаки. Митні союзи створюються саме для того, щоб розвивати ринок високотехнологічної продукції», – зазначив С.ТКАЧЕНКО.

Разом з тим, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ переконаний, що втрати України у разі неприєднання до Митного союзу не є очевидними. «Якщо нам кажуть, що постраждає космічна галузь, то я, навпаки, впевнений, що з космосу у нас з Росією все буде нормально, тому що альтернатив нашої кооперації в цій галузі просто немає», – наголосив експерт.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

5 квітня ц.р. уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ із ЄС.

7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою «три плюс один».