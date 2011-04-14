Інфляція в Польщі перевищила прогнози

Варшава. Індекс споживчих цін у Польщі в березні ц.р. зріс (рік до року) до 4,3% із 3,6% місяцем раніше, що стало найвищим показником з вересня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать обнародувані в середу дані Головного управління статистики.

Інфляція минулого місяця перевищила прогнози аналітиків, які чекали 3,9% зростання, і цільовий коридор, визначений нацбанком країни - 2,5% плюс-мінус 1%.

У місячному вираженні ціни в березні піднялися на 0,9% після 0,2% в лютому.

За даними статистики, інфляція зросла головним чином через зростання цін на продукти харчування – на 2,2% після 0,7% в лютому.

Найбільше – майже на 40% - подорожчав цукор.

М`ясо залежно від виду подорожчало на 1-10%.

Як повідомляв УНІАН, у січні інфляція в Польщі зросла до 3,6% із 3,1% у грудні минулого року.

Довідка УНІАН. У 2009 році темп зростання споживчих цін у Польщі знизився до 3,5% після зростання на 4,2% у 2008 році та 2,5% у 2007 році.