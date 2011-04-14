Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9690/7,9740 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9690/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2821/0,2825, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,5510/11,5595. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4495/1,4497 (середа – 1,4515/1,4517).

У середу, 13 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.