Кабмін затвердив порядок аналізу ефективності державно-приватного партнерства

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об`єктів державної, комунальної власності та об`єктів, що належать АР Крим, а також порядок проведення аналізу ефективності такого партнерства.

Це передбачено урядовою постановою (від 11 квітня ц.р. №384), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об`єктів державної, комунальної власності та об`єктів, що належать АР Крим, передбачає механізми підготовки й проведення прозорого конкурсу з визначення приватного партнера, а також визначає переможця й укладення відповідних договорів.

Конкурс проводить конкурсна комісія, засідання якої є відкритими, окрім тих, на яких проводиться оцінка пропозицій і визначення переможця конкурсу.

Порядком проведення аналізу ефективності ДПП визначається механізм проведення такого аналізу.