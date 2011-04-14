Позитивний фінрезультат підприємств України склав 13,06 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-лютому 2011 року склав 13 млрд. 056,2 млн. грн. проти 4 млрд. 157,7 млн. грн. за січень-лютий 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2011 року прибуток одержали 57,6% підприємств країни - вони завершили січень-лютий цього року з фінансовим результатом 29 млрд. 098,4 млн. грн.

Зі збитком січень-лютий п.р. завершили 42,4% підприємств України, їх фінрезультат склав 16 млрд. 042,2 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитками 47,5% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 8 млрд. 079,2 млн. грн. Прибуток отримали 52,5% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 15 млрд. 830,9 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-лютий 2011 року складе 7 млрд. 751,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2010 році склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У січні-грудні 2010 року прибуток одержали 63,2% підприємств країни - вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.