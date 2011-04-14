Клюєв 14-15 квітня в Ялті візьме участь у засіданні Економічної ради СНД

Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ 14-15 квітня візьме участь у 49-му засіданні Економічної ради СНД і бізнес-форумі «Ялтинські ділові зустрічі», які відбудуться в Ялті (АР Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, під час засідання обговорюватимуться питання співпраці між країнами-учасницями СНД в економічній сфері.

На форумі, головною метою якого є залучення інвестицій в Україну і Крим, зокрема, розглядатимуться питання сталого розвитку, економічної безпеки і конкурентоспроможності країн-учасниць СНД. Запланований також виступ А.КЛЮЄВА.