Капітальні інвестиції України за підсумками 2010 року становили 189,06 млрд. грн.

В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% від показника 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування в 2010 році була такою: кошти державного бюджету – 10 млрд. 952,2 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 6 млрд. 367,7 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 114 млрд. 963,6 млн. грн., кредити банків та інші позики – 23 млрд. 336,2 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 4 млрд. 067,7 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 4 млрд. 654,2 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 16 млрд. 176 млн. грн., інші джерела фінансування – 8 млрд. 543 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (усього 171 млрд. 091,9 млн. грн. з ПДВ) у 2010 році була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 12 млрд. 230,8 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 66 млн. грн., промисловість – 58 млрд. 558,2 млн. грн., будівництво – 4 млрд. 966,2 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 11 млрд. 829,6 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 3 млрд. 072,3 млн. грн., діяльність транспорту і зв'язку – 29 млрд. 084,5 млн. грн., фінансова діяльність – 2 млрд. 859,3 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 37 млрд. 189,2 млн. грн., державне управління – 1 млрд. 294,8 млн. грн., освіта – 1 млрд. 872,5 млн. грн., охорона здоров'я і надання соціальної допомоги – 2 млрд. 753,9 млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 5 млрд. 314,6 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у 2010 році стали Київ – 34 млрд. 919,1 млн. грн., Дніпропетровська область – 15 млрд. 751,6 млн. грн., Донецька область – 15 млрд. 324,3 млн. грн., Київська область – 12 млрд. 622,7 млн. грн.