Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9710/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9690/7,9740, на 12:00 звузився спред – 7,9700/7,9725. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9710/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2821/0,2825, на 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2820/0,2825. До закриття торгів ціни концентрувалися в діапазоні 0,2820/0,2824. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2880 (+0,1380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4495/1,4497, а на 15:00 впали до 1,4390/1,4392. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5510/11,5595, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,5330/11,5425. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли денного мінімуму –11,4555/11,4670.