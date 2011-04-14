Зовнішньоторговельному балансу України прогнозують дефіцит у 5 млрд. дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу за підсумками 2011 року може досягти 5 млрд. дол. Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«В умовах стабільної гривні й зростаючих доходів підприємств та населення, а також поступового відновлення споживчого кредитування імпорт товарів і послуг, ймовірно, продовжуватиме збільшуватися швидше, ніж експорт. І якщо в 2010 році дефіцит торгівлі товарами та послугами становив 3,85 млрд. дол., то в 2011 році ця цифра може збільшитися до 5 млрд. дол.», - сказав він.

Також М.ІВЧЕНКО зазначив, що досить велике значення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-лютого 2011 року пов`язане, зокрема, з високими обсягами імпорту природного газу з Росії в січні-лютому на фоні сильних заморозків в Україні й відносно низьких цін на газ – близько 13 млрд. кубічних метрів газу на суму 3,3 млрд. доларів США. «Поки ціни на газ відносно невисокі «Нафтогаз України» вирішив купити більшу, ніж потрібно, кількість газу, що також негативно позначилося на торговому балансі країни» - говорить М.ІВЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що на фоні економічного зростання й підвищення інвестиційного та споживчого попиту в країні більш високими темпами збільшується неенергетичний імпорт: за січень-лютий приріст цього показника в річному виразі становив 48,3%. «Доходи підприємств і населення зростають, що привело до більш високих темпів зростання імпорту товарів над експортом. За січень прибуток українських підприємств становив 5,279 млрд. грн., що в 3,5 раза більше, ніж у січні минулого року. Реальна заробітна плата населення за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 11%. Населення віддає перевагу імпортним товарам», - підкреслив експерт.

Крім того, за словами М.ІВЧЕНКА, поступове відновлення споживчого кредитування також стимулює зростання імпорту. Так за січень-лютий портфель споживчих кредитів у гривні зріс на 1,41 млрд. грн. - до 53,89 млрд. грн.

Позитивом збереження негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в середньостроковій перспективі, на думку М.ІВЧЕНКА, може стати слабка девальвація гривні або уповільнення темпів зростання гривні, що підтримає експорт товарів і обмежить деяким чином імпорт.

Негативним моментом негативного торгового сальдо, за словами експерта, є необхідність компенсувати його притоком по фінансовому рахунку платіжного балансу для підтримки стабільності гривні, що в умовах можливої кризової ситуації на світових фінансових ринках може зробити українську гривню достатньо вразливою.

«В умовах, коли населення віддає перевагу імпортним товарам, українським виробникам стає важче конкурувати з ними, що уповільнює темпи зростання конкуруючих із імпортом секторів економіки й, відповідно, темпи зростання заробітної плати в цих секторах», - сказав М.ІВЧЕНКО.