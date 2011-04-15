Профільний комітет ВР 20 квітня розгляне проект Митного кодексу

В середу, 20 квітня, Комітет Верховної Ради з питань митної і податкової політики, фінансів і банківської діяльності розгляне урядовий проект Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК на прес-конференції в Херсоні.

В цілому характеризуючи документ, І.КАЛЕТНИК відзначив, що його головна мета - «істотно спростити митні процедури і дати можливість легальному бізнесу «зітхнути», щоб бізнес побачив в особі митниці надійного партнера і друга».

Також однією з важливих змін у новому Митному кодексі голова Держмитслужби вважає декриміналізацію контрабандних дій. За словами І.КАЛЕТНИКА, контрабанда має стати адміністративним правопорушенням і лише у вузькому спектрі – кримінальним злочином.

«У разі контрабанди суди розглядатимуть це як адміністративне правопорушення, і покаранням буде конфіскація контрабандного товару в дохід держави і стягнення 100-процентного штрафу від вартості контрабанди. А кримінальна відповідальність зберігатиметься лише у випадках виявлення контрабанди сильнодіючих отруйливих, психотропних, наркотичних засобів, вогнепальної і холодної зброї, культурних та історичних цінностей», - повідомив І.КАЛЕТНИК.

Голова Держмитслужби відзначив, що сподівається на швидкий розгляд парламентом проекту Митного кодексу, оскільки при його підготовці були враховані наявні зауваження міжнародних органів і досвід зарубіжних колег. Також проект Митного кодексу адаптовано з погляду аналогічного європейського законодавства.