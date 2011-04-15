Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9690/7,9720 грн./дол.
11:59, 15 квітня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9690/7,9720 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2821/0,2825, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,5475/11,5540.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4486/1,4488 (четвер — 1,4495/1,4497).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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