Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9690/7,9720 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9690/7,9720 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2821/0,2825, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,5475/11,5540. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4486/1,4488 (четвер — 1,4495/1,4497). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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