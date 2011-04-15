ЄБРР схвалив нову стратегію діяльності в Україні на 2011–2014 рр.

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила нову стратегію діяльності в Україні.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, нова стратегія на 2011–2014 рр. буде сконцентрована на вирішенні проблем в галузі підвищення енергоефективності і енергетичної безпеки, розкритті сільськогосподарського і промислового потенціалу України, забезпеченні високоякісної і надійної інфраструктури і подоланні наслідків кризи у фінансовому секторі.

Також зазначається, що ЄБРР, який є найбільшим фінансовим інвестором в країні та вже взяв на себе зобов`язання щодо надання фінансування на суму більш як 6 млрд. євро (8,3 млрд. дол.) у рамках 264 проектів, буде зосерджуватися на вирішенні проблем перехідного періоду в економіці з урахуванням програми реформ уряду і в тісній співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями і двосторонніми донорами.

При цьому зазначається, що рівень інвестицій до України значною мірою залежатиме від впровадження реформ у всіх основних сферах, тоді як зменшення темпів реформ і погіршення інвестиційного клімату неминуче призведуть до зменшення обсягу інвестицій ЄБРР у державний і приватний сектори економіки.

Банк обрав ключові операційні пріоритети на період дії нової стратегії, які відображають основні проблеми перехідного періоду в економіці: енергетичний сектор, виробничий сектор, інфраструктура, а також фінансовий сектор і ринки капіталу.