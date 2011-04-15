В Україні роздрібний товарооборот підприємств зріс на 12,3%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-березні 2011 р. (у порівняльних цінах) зріс на 12,3% порівняно з січнем-березнем 2010 року і становив 68,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-березня 2011 р. зафіксоване в усіх областях України. При цьому найбільше зростання відзначено у Волинській обл. – на 18,2% – до 1 млрд. 236,4 млн. грн., Вінницькій обл. – на 17,3% – до 1 млрд. 393,5 млн. грн., Рівненській обл. – на 16,5% – до 1 млрд. 138,7 млн. грн., Кіровоградській обл. - на 16,2% - до 1 млрд. 101,6 млн. грн., Донецькій обл. - на 15,3% – до 6 млрд. 502,4 млн. грн., м. Севастополь - на 17,4% - до 703,7 млн. грн.