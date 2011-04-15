НБУ відзначає збереження позитивних тенденцій в очікуваннях бізнесу

Національний банк України відзначає збереження позитивних тенденцій в очікуваннях бізнесу як щодо ділової активності підприємств, так і щодо макроекономічних перспектив.

Такі результати проведеного Нацбанком чергового щоквартального опитування керівників підприємств про оцінку ними поточної і майбутньої ділової активності, інфляційних і курсових очікувань, змін економічної ситуації в Україні.

Згідно з результатами опитування, поліпшилися очікування підприємств щодо ділової активності в наступні 3 і 12 місяців. Стабілізувалися курсові очікування, однак інфляційні очікування зросли. Серед чинників, які стримують нарощування виробництва і підвищують інфляційні очікування, респонденти називають зростання витрат на виробництво, зокрема високі ціни на енергоносії, а також фіскальний чинник.

Респонденти поліпшили очікування із зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, про що свідчить збільшення балансу очікувань (різниця між відсотком позитивних і негативних оцінок) на 2,3 п.п. до 16,1%.

Інфляційні очікування після зниження в минулому кварталі виросли і становлять в середньому 14,7% на наступні 12 місяців проти 14,1% у IV кварталі 2010 року. Основними чинниками впливу на споживчі ціни респонденти назвали зростання витрат на виробництво і податкові зміни. Оцінка впливу коливань обмінного курсу гривні і дій НБУ на інфляційні процеси продовжувала знижуватись.

Частка респондентів, які не очікують змін курсу гривні до долара США і євро, зросла.

Також повідомляється, що оцінки поточної економічної активності залишилися стриманими. Згідно з результатами опитування, респонденти продовжують негативно оцінювати поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств, хоча негативний баланс очікувань зменшився і становить "мінус" 6,7% проти "мінус" 7,0% у IV кварталі 2010 року.

Індекс ділових очікувань підприємств у I кварталі 2011 року виріс і становить 123,2% проти 120,0% в попередньому кварталі. Поліпшилися всі складові індексу: у наступні 12 місяців респонденти очікують поліпшення фінансово-економічного становища своїх підприємств, зростання загальних обсягів реалізації продукції, зайнятості. Стриманішими від попереднього кварталу були тільки оцінки з нарощування інвестиційної активності.

Більшість респондентів також очікують позитивних тенденцій у розвитку своїх підприємств у подальші 3 місяці, на відміну від негативних оцінок в попередньому кварталі.

За інформацією НБУ, було опитано 1206 підприємств у всіх регіонах країни, які представляють економіку з основних видів діяльності, форм власності, кількості працівників.

Індекс ділових очікувань - агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємства і майбутньої економічної активності.