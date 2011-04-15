У березні інфляція в зоні євро зросла до 2,7%

Брюссель . У березні 2011 року річна інфляція (березень до березня) в зоні євро склала 2,7% проти 2,4% у лютому, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 3,1% проти 2,9% у лютому .

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У порівнянні з лютим, у березні 2011 року була зареєстрована інфляція в 1,4% в єврозоні та в 1,1% в ЄС-27.

У березні 2011 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (1,2%), Швеції (1,4%) та Чехії (1,9%).

Найбільша річна інфляція у березні 2011 року була зафіксована в Румунії (8,0%), Естонії (5,1%), Болгарії та Угорщині (по 4,6%).

У березні 2010 року річна інфляція склала 1,6% в зоні євро і 2,0% в ЄС-27.