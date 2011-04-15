Підприємці виступають за нову модель розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємці виступають за формування нової економічної моделі розвитку малого і середнього бізнесу.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила голова ГО «Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Ми готуємо модель економічної системи, яка б стимулювала розвиток і допомогла малому бізнесу», - сказала вона.

«Наша мета мінімум - скасування єдиного внеску, це звільнення від тих штрафів, які (підприємці - УНІАН) не змогли заплатити в минулому році, це зміна законодавства зі «спрощенки» і це, звичайно ж, спрощена система оподаткування в тій редакції, яка потрібна людям. Наша програма максимум - це зміна умов ведення бізнесу, зробити їх такими, щоб вони були дійсно необхідними і давали стимул розвитку малого і середнього бізнесу», - сказала вона.

О.ПРОДАН відзначає, що на сьогодні уряд не погодив з підприємцями деякі питання проекту закону про реформування спрощеної системи оподаткування: «Не погоджено облік витрат при сплаті єдиного податку, не узгоджений оборот, який повинен бути, як ми вважаємо, для платників єдиного податку - фізичних осіб, не узгоджені деякі види діяльності, які, ми вважаємо, повинні бути на єдиному податку.. ».

Також вона сказала про те, що використання касових апаратів для малого бізнесу вводити не можна: «Наша обов'язкова умова для «спрощенців» - ніяких касових апаратів для малого бізнесу бути не може».

Голова Вишгородського спілки українських підприємців Лариса КОЛОМІЄЦЬ зазначила, що на сьогодні проект закону про реформування «спрощенки», запропонований підприємцями, підтримав київський губернатор. «Голова Київської обласної адміністрації підтримав наш законопроект, який ми презентували 1 квітня. Губернатор запропонував... вийти з пропозицією до Президента про його підтримку», - зазначила вона.

Л.КОЛОМІЄЦЬ позитивно оцінила пропозицію губернатора про створення на кожному ринку комісії з розгляду взаємин власників ринків і підприємців.

Голова Черкаської міської профспілки "Солідарність" Ольга РАКОВА висловила думку про необхідність налагодити діалог підприємців з владою.

Крім того, голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Наталія КОЖЕВІНА відзначає, що, наприклад, у США в період кризи влада активно створює умови для мікро-бізнесу, а не посилює тиск на нього.