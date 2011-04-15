Кількість «спрощенців» у 2010 році скоротилася на 400 тисяч - Продан

Кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, у 2010 році скоротилася на 400 тис. і на 1 січня ц.р. становила 1 млн.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова ГО «Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Згідно з офіційною статистикою, яка була в січні, але потім кудись зникла з сайту Державної податкової служби, якщо на 1 січня минулого року платників єдиного і фіксованого податку було 1,4 млн., то на 1 січня цього року подали заявки на єдиний податок тільки 1 млн. Тобто 400 тис. підприємців лише минулого року залишилися без офіційної роботи», - зазначила вона.

Водночас, за словами О.ПРОДАН, ці 400 тис. підприємців не перестали вести свою діяльність.

Масову здачу свідоцтв платників єдиного податку зазначає і голова Спілки підприємців, орендарів і власників Сумській області Світлана ІЧЕНСЬКА. «В Сумах з 1 січня нинішнього року закрили свою діяльність 3 тис. фізосіб-підприємців, а відкрилися - 250... У нас починаються невеликі перешкоди з боку податкової, все це веде до того, щоб створити бар'єр, не дати підприємцю закрити свій бізнес», - сказала вона.

Одна з головних причин скорочення малого бізнесу - високий соціальний внесок, зазначають підприємці.

«Малий бізнес свідомо запихається в тінь, і нових робочих місць не з'являється. Все це порушує економічну безпеку країни», - вважає С.ІЧЕНСЬКА.